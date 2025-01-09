110 малышей родились в новогодние каникулы в Красноярске и Норильске

За новогодние каникулы в Красноярске и Норильске выдали 110 свидетельств о рождении детей. Об этом рассказали в агентстве ЗАГС Красноярского края.
В первую неделю 2025 года в Красноярском крае родились четыре Арины, три Есении и Варвары, две Майи и Евангелины, а также четыре Ивана и Тимофея, три Александра и два Григория и Андрея. В список редких имен попали: Александра, Амарсана, Лиана, Оливия, Разия, Искандар, Демид, Халид, Артемий и Захар.
Как добавили в минздраве, в первые часы 2025 года в Красноярске родились 11 малышей. За новогоднюю ночь в первом роддоме Красноярска появились на свет мальчик и девочка.
Отметим, что самыми популярными женскими именами в 2024 году стали: София, Ева и Мария. Мальчиков чаще всего называли Александр, Михаил и Артем.