110 малышей родились в новогодние каникулы в Красноярске и Норильске

В первую неделю 2025 года в Красноярском крае родились четыре Арины, три Есении и Варвары, две Майи и Евангелины, а также четыре Ивана и Тимофея, три Александра и два Григория и Андрея. В список редких имен попали: Александра, Амарсана, Лиана, Оливия, Разия, Искандар, Демид, Халид, Артемий и Захар.