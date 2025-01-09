Ряд светофоров на перекрестках Казани отключили из-за плохой погоды

Ряд светофоров на перекрестках Казани отключили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
Речь идет о перекрестках Арбузова — Журналистов, Фучика — Минская, Мамадышский тракт — Аббасова, Тихорецкая — Алибастровая, Копылова — О. Кошевого, Ленинградская — Айдарова, Ижевская — Витера. Соответствующая информация передана ответственным должностным лицам.
На место выехали аварийные бригады. В настоящее время экипажи дорожно-патрульной службы приближены к проблемным перекресткам. Специалисты посоветовали быть внимательными и осторожными при проезде указанных участков.
Напомним, Татарстан на интеллектуальные транспортные системы выделит 141 миллион рублей. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дроги».