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Ряд светофоров на перекрестках Казани отключили из-за плохой погоды

На место выехали аварийные бригады.

Источник: Комсомольская правда

Ряд светофоров на перекрестках Казани отключили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Речь идет о перекрестках Арбузова — Журналистов, Фучика — Минская, Мамадышский тракт — Аббасова, Тихорецкая — Алибастровая, Копылова — О. Кошевого, Ленинградская — Айдарова, Ижевская — Витера. Соответствующая информация передана ответственным должностным лицам.

На место выехали аварийные бригады. В настоящее время экипажи дорожно-патрульной службы приближены к проблемным перекресткам. Специалисты посоветовали быть внимательными и осторожными при проезде указанных участков.

Напомним, Татарстан на интеллектуальные транспортные системы выделит 141 миллион рублей. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дроги».