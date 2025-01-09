Ростов-на-Дону внесли в список самых дорогих городов мира

Город Ростов-на-Дону вошел в список самых дорогих городов мира в 2025 году по версии портала Numbeo.com. Донскую столицу поместили на 308 место рейтинга.
Аналитики вычислили показатель стоимости жизни в городах, а также вывели индексы арендной платы, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательной способности.
В публикации уточняется, что данные являются историческими и публикуются периодически. Отметим, исторический метод исследования обычно применяют при анализе прошлых показателей для вычисления долгосрочных тенденций ценообразования.