В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян

Кластерная вспышка — это ситуация, когда несколько случаев заболевания (инфекции) регистрируются в определенной географической области или среди определенной группы людей в течение короткого времени. Это может указывать на то, что заболевание передается от человека к человеку или связано с общим источником инфекции (например, зараженной пищей, водой или другим фактором).