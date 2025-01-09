В Китае вспышка еще одного вируса

Об этом 9 января рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний страны.
«Недавно в Китае была обнаружена кластерная эпидемия вируса оспы обезьян Ib подтипа. Источником инфекции стал иностранец, ранее проживавший в Демократической Республике Конго. После обнаружения эпидемии Китай и провинции (города) Чжэцзян, Гуандун, Пекин, Тяньцзинь и другие оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля».
Среди знакомых больного выявили четыре тесных контакта, все они оказались заражены. Из симптомов у них в основном — сыпь, герпес и прочие, проявляющиеся в легкой форме.
Среди людей, имевших общие контакты с больными, инфицированных не обнаружили.