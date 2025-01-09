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В Китае вспышка еще одного вируса

В Китае выявили кластерную эпидемию вируса оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 9 января рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний страны.

«Недавно в Китае была обнаружена кластерная эпидемия вируса оспы обезьян Ib подтипа. Источником инфекции стал иностранец, ранее проживавший в Демократической Республике Конго. После обнаружения эпидемии Китай и провинции (города) Чжэцзян, Гуандун, Пекин, Тяньцзинь и другие оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля».

сказано в сообщении.

Среди знакомых больного выявили четыре тесных контакта, все они оказались заражены. Из симптомов у них в основном — сыпь, герпес и прочие, проявляющиеся в легкой форме.

Среди людей, имевших общие контакты с больными, инфицированных не обнаружили.

здоровье