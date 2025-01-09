Число травм из-за гололеда резко увеличилось в Нижнем Новгороде

Количество пострадавших от гололеда граждан заметно выросло в Нижнем Новгороде за последние сутки. Об этом ИА «Время Н» сообщили в травмпунктах города.
Так, в Ленинском районе 9 января от падений на скользких дорогах пострадало более 10 человек.
В Приокском и Советском районах за медпомощью за сутки обратилось более 30 человек, в Нижегородском районе — более 20 человек.
На Автозаводе резкий рост числа пострадавших отмечается именно сегодняшним утром.
Как уточняют в медучреждениях города, у большинства пациентов фиксируются переломы, растяжения, вывихи и ушибы.
Ранее о ледяном дожде и гололеде нижегородцев предупредило региональное ГУ МЧС.