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Число травм из-за гололеда резко увеличилось в Нижнем Новгороде

В травмпунктах города наблюдается рост числа пациентов.

Количество пострадавших от гололеда граждан заметно выросло в Нижнем Новгороде за последние сутки. Об этом ИА «Время Н» сообщили в травмпунктах города.

Так, в Ленинском районе 9 января от падений на скользких дорогах пострадало более 10 человек.

В Приокском и Советском районах за медпомощью за сутки обратилось более 30 человек, в Нижегородском районе — более 20 человек.

На Автозаводе резкий рост числа пострадавших отмечается именно сегодняшним утром.

Как уточняют в медучреждениях города, у большинства пациентов фиксируются переломы, растяжения, вывихи и ушибы.

Ранее о ледяном дожде и гололеде нижегородцев предупредило региональное ГУ МЧС.

медицина