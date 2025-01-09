В НГПУ изучили влияние дифференцированной физкультуры на умственные способности

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) установили, что физическая нагрузка, дозированная с учетом индивидуальных функциональных возможностей детей, улучшает их логическое мышление и способности к запоминанию. При недифференцированном подходе более 70% школьников демонстрируют истощение психической работоспособности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
В ходе эксперимента было организовано два урока физкультуры: один без учета физической подготовленности каждого конкретного ученика, на другом же детей разделили на три группы — слабой подготовленности, средней и сильной — физическая нагрузка давалась в соответствии с возможностями обучающихся. Сразу после урока им было предложено выполнить несколько заданий для анализа показателей концентрации, объема и устойчивости внимания, количества совершаемых ошибок, среднего темпа решения задач, способностей к кратковременному запоминанию информации и установлению логических связей между понятиями.
«Выяснилось, что нагрузки, адекватные уровню физической подготовленности обучающегося, благотворно влияют на умственную деятельность большинства подростков, как по сравнению с состоянием покоя, так и по сравнению с уроками физкультуры, проводимыми для всех одинаково. Так, при недифференцированном подходе более 70% детей продемонстрировали истощение психической работоспособности после урока физкультуры», — отметили в пресс-службе НГПУ.
При дифференцированном подходе к дозированию физической нагрузки примерно у 25% детей были отмечены улучшение концентрации и устойчивости внимания, увеличение скорости выполнения заданий. Также почти в два раза чаще у подростков наблюдались улучшения способности к запоминанию и логическому мышлению по сравнению с результатами при неадекватной для их организма физической нагрузкой.
«Дифференцированный подход к дозированию физической нагрузки с учетом физической подготовленности позволяет улучшить умственную работоспособность подростков, тем самым обеспечить лучшую эффективность дальнейшей интеллектуальной деятельности в образовательном процессе», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, кандидата биологических наук Марину Одинцову. Результаты проведенных исследований уже учитываются при проведении уроков в двух школах Новосибирска.