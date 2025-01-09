В НГПУ изучили влияние дифференцированной физкультуры на умственные способности

В ходе эксперимента было организовано два урока физкультуры: один без учета физической подготовленности каждого конкретного ученика, на другом же детей разделили на три группы — слабой подготовленности, средней и сильной — физическая нагрузка давалась в соответствии с возможностями обучающихся. Сразу после урока им было предложено выполнить несколько заданий для анализа показателей концентрации, объема и устойчивости внимания, количества совершаемых ошибок, среднего темпа решения задач, способностей к кратковременному запоминанию информации и установлению логических связей между понятиями.