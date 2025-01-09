В Крыму узнали, как византийцы защищали свои дома от землетрясений

«Впервые на Эски-Кермене, в центральной части города нами были обнаружены руины большой усадьбы. В кладке есть горизонтальные пустоты. Это следы от деревянных лежней — балок, скреплявших кладку. Такой пояс делался для сейсмостойкости, чтобы строение не пострадало от землетрясений», — сообщила Хайрединова. По ее словам, ранее подобная защита домов на территории Крыма встречалась только в Херсонесе Таврическом, который в византийское время назывался Херсоном.