В Крыму узнали, как византийцы защищали свои дома от землетрясений

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Остатки усадьбы X-XIII веков, стены и фундамент которой были оборудованы сейсмостойким поясом от землетрясений, впервые нашли археологи на раскопках византийского города на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма. Предположительно, усадьба принадлежала местному правителю — архонту, сообщила ТАСС замдиректора по научной работе Института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова.
В 2020 году археологам на Эски-Кермене впервые удалось обнаружить центральную площадь в византийском средневековом городе, который был большим поселением с широкими, до 5 м, проспектами.
«Впервые на Эски-Кермене, в центральной части города нами были обнаружены руины большой усадьбы. В кладке есть горизонтальные пустоты. Это следы от деревянных лежней — балок, скреплявших кладку. Такой пояс делался для сейсмостойкости, чтобы строение не пострадало от землетрясений», — сообщила Хайрединова. По ее словам, ранее подобная защита домов на территории Крыма встречалась только в Херсонесе Таврическом, который в византийское время назывался Херсоном.
Также в усадьбе впервые было обнаружено специальное помещение с выдолбленными в скале кормушками, где содержались лошади. В то время лошади были дорогими, держать их мог только очень знатный человек.
Усадьба существовала примерно с X по XIII век и сгорела в пожаре во время вторжения войск эмира Ногая. В настоящее время, отметила Хайрединова, обследовано всего около 5% византийского города. В последующих сезонах будет продолжена работа по топографированию остатков построек и границ поселения.
Крым находится в сейсмической зоне. По древним источникам известны несколько мощных землетрясений: в III-IV вв. до н. э. и в 63 году нашей эры, которое практически полностью разрушило Пантикапей — столицу Боспорского царства.
О городе.
Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато с обрывами до 30 м. Он был построен предположительно в конце VII веке нашей эры и разрушен в 1299 году золотоордынскими войсками эмира Ногая. Площадь города составляла 8,5 га, на его территории проживали до 3 тыс. человек. Названия, которое носил город в эпоху Византии неизвестно Нынешнее название, которое в переводе означает Старая крепость, было дано крымскими татарами гораздо позднее.
Эски-Кермен — популярный туристический объект. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. На городище находится около 360 пещер, в которых располагались боевые казематы, церкви, часовни и усыпальницы, а также зерновые ямы, цистерны для воды, погреба, подвалы, стойла для скота, осадный колодец, вырубленный в толще скалы.