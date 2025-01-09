Петербуржцы массово пожаловались на запах газа в городе

Жители Центрального и Фрунзенского районов Петербурга утром 9 января начали массово жаловаться на запах газа на улице. С чем это связано, пока неизвестно, но проблемой уже занимаются специалисты. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили в «ПетербургГазе».