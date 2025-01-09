Петербуржцы массово пожаловались на запах газа в городе

Жители Центрального и Фрунзенского районов Петербурга утром 9 января начали массово жаловаться на запах газа на улице. С чем это связано, пока неизвестно, но проблемой уже занимаются специалисты. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили в «ПетербургГазе».
— Массовые заявки на запах газа в Центральном и Фрунзенском районах начали поступать в диспетчерскую службу с 08:30. Ощущается посторонний запах — нефтепродуктов, — сообщили в пресс-службе организации.
В «ПетербургГазе» добавили, что заявки от горожан обрабатываются в штатном режиме. Что касается источника постороннего запаха, то его только предстоит найти.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что трое подростков попали в больницу из-за угарного газа в квартире на улице Ткачей. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная газовая колонка.