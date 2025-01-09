«Белавиа» запускает чартерные рейсы на популярный курорт ОАЭ со 2 марта 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Республиканского союза туристических компаний.
Согласно планам, новая чартерная авиапрограмма из Минска на курорт Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах стартует со 2 марта 2025 года. Выполнение рейсов будет осуществляться раз в 9, 10, 11 дней. Сказано, что консолидаторами рейса выступают «Белавиа» и туроператор «Тайм Вояж».
Глава «Тайм Вояж» Руслан Сегенюк обратил внимание на то, что, согласно оценкам, примерно 30% отдыхающих в ОАЭ белорусов едут именно на курорт Рас-эль-Хайма, где все отели работают по системе «все включено», а также ориентированы на отдых с семьей и детьми.
— Для желающих — около полутора часов дороги — и вы в Дубае. Отмечу, что, планируя чартер, мы делаем ставку на Рас-эль-Хайму и на Фуджейру, — заметил Сегенюк.
По его словам, два указанных эмирата, куда трансфер для туристов, которые прилетают в Дубай, составляет 2−2,5 часа и это немало. Он заметил, что сейчас дорога от отеля до аэропорта сократится до получаса, в том случае, если туристы летят на отдых в Рас-эль-Хайму, и максимум до часа — если планируют провести отпуск на Фуджейре.
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