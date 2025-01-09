«Белавиа» запускает чартерные рейсы на популярный курорт ОАЭ со 2 марта

По его словам, два указанных эмирата, куда трансфер для туристов, которые прилетают в Дубай, составляет 2−2,5 часа и это немало. Он заметил, что сейчас дорога от отеля до аэропорта сократится до получаса, в том случае, если туристы летят на отдых в Рас-эль-Хайму, и максимум до часа — если планируют провести отпуск на Фуджейре.