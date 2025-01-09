Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще 1500 частных домов в Омске переведут на газовое отопление

В регионе продолжается проект «Чистый воздух».

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске в рамках проекта «Чистый воздух» порядка 1500 частных домов перейдут с печного отопления на газовое. Об этом сообщили в региональном минэнерго.

Благодаря участию в проекте омичи смогут получить компенсацию до 212 тыс. рублей за переход на газовое отопление.

«Отказ от использования угля поможет снизить объём выбросов, а также избавиться от смога на территории частного сектора в городе», — рассказали в минэнерго Омской области.

Как отметили в ведомстве, за время действия проекта на территории области почти 3500 домов перешли с печного отопления на газовое.