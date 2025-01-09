В Омске ввели в эксплуатацию первую многоэтажку в ЖК «Сады Наука»

Сегодня, 9 января, в омском ЖК «Сады Наука» ввели в эксплуатацию первую 20-этажку в границах улиц Заозерная — Тюленина — Белозерова — проспект Королева. О завершении строительства сообщил мэр Сергей Шелест.
Площадь новостройки составляет 7,6 тыс. кв.м. Всего в доме 20 этажей, один из них — подземный. В многоэтажке 128 квартир, из которых 64 — однокомнатные, остальные 64 — двухкомнатные.
Застройщиком дома выступил ЖСК «Сады наука».
Ранее мы сообщали, что в Омске в микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном.