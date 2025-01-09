Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Калифорнии

«Объявление номинантов на предстоящую премию “Оскар” перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Помимо этого, киноакадемия решила продлить срок голосования по выбору номинантов на два дня — до 14 января.
Ранее сообщалось, что из-за пожаров и свою поездку в Италию отменил президент США Джо Байден. Политик не посетит Рим и Ватикан. Глава штатов планирует сосредоточить все усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Калифорнии.