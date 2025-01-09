За праздники более 500 жителей Красноярска обратились в БСМП с травмами

9 января в красноярской больнице скорой медицинской помощи подвели итоги работы за праздничные дни. На каникулах врачи приняли 2789 человек. 894 из них пришлось госпитализировать, а остальным оказали амбулаторную помощь. В среднем, медики принимали 253 пациента в сутки.
С разными травмами в приемном покое оказались 526 жителей и гостей города. В основном, они получили повреждения в быту, в ДТП или во время активного отдыха. За помощью в больничный травмпункт обратились 312 человек.
Трое пациентов поступили с обморожениями, несмотря на мягкую погоду в начале 2025 года. Двоим из них потребовалось лечение в стационаре.
Все праздники хирурги не прекращали проведение операций, в том числе высокотехнологичных. Однако около 300 оперативных вмешательств были не плановыми, а экстренными.
Информационный центр больницы все выходные принимал звонки от жителей. Операторы обработали около двух тысяч телефонных обращений.