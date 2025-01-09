Курение вейпов могут запретить возле подъездов многоквартирных домов

Проект закона об обороте и использовании электронных сигарет и жидкостей предусматривает ряд ограничений, в том числе на разрешенные места курения.
Документ был вынесен на общественное обсуждение по инициативе Белгоспищепрома.
Инициатором разработки проекта закона о вейпах была верхняя палата парламента и белорусские медики. Инициативу обсуждали на уровне председателя Совета республики Национального собрания Натальи Кочановой.
После завершения обсуждения предложения будут изучены. Проект закона, возможно, претерпит изменения. Затем он будет направлен в нижнюю палату парламента для рассмотрения и принятия.
Возле подъездов запретят «парить»
Как следует из проекта закона, предлагается уже к существующим ограничениям на курение вейпов и обычных сигарет добавить еще запрет делать это на крыльце жилых многоквартирных домов, а также на прилегающих к ним территориях.
При этом разработчики проекта закона предложили внести в Кодекс об административных нарушениях изменения, связанные с регулированием оборота и использования электронных сигарет.
В целях сокращения неконтролируемого оборота электронных сигарет и жидкостей к ним предлагается исключить розничную продажу из вне торговых объектов, в том числе с использованием интернета.
Ужесточение требований к безопасности
В проекте закона прописан и ряд требований к качеству и безопасности вейпов и жидкостей, а также к сопроводительной информации к ним. Документ предлагает запретить открытую выкладку не только электронных систем курения, жидкостей, но и их образцов и упаковки.
Документ был разработан в связи с широким распространением в последние годы вейпов, особенно среди подростков и молодежи.
Еще одним поводом стало появление на белорусском рынке «серых» электронных сигарет и жидкостей, ввезенных в страну нелегально. Каждый год в страну ввозится не менее 26 тысяч нелегальных одноразовых вейпов, говорится в обосновании к проекту закона. Из-за «серого» импорта электронных сигарет и жидкостей ежегодно государство не получает более 130 млн налогов.
Проектом закона также предлагается запретить реализацию вейпов и жидкостей физическими лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями.