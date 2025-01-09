Ледовая переправа свяжет Нижегородскую область и Чувашию

«В зимний период на водных объектах Нижегородской области планируется к открытию 1 автомобильная ледовая переправа на реке Сура по маршруту: п. Наваты — г. Шумерля. Учитывайте это и не подвергайте себя риску», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
При этом в других местах Нижегородской области проезд по льду будет запрещен.
Вопрос организации переправы в этом месте давно волнует жителей Чувашии. Глава республики Олег Николаев во время прямой линии в декабре отметил, что строительство моста — это дорогостоящий проект. Если выделить средства на мост между Шумерлей и Наватами, придется сократить финансирование других важных проектов, например, дорожного строительства.
Поэтому пока жители вынуждены пользоваться наплавным мостом летом и ледовой переправой зимой.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области намерены ввести ограничения на время продажи алкогольной продукции.