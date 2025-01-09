Ледовая переправа свяжет Нижегородскую область и Чувашию

Вопрос организации переправы в этом месте давно волнует жителей Чувашии. Глава республики Олег Николаев во время прямой линии в декабре отметил, что строительство моста — это дорогостоящий проект. Если выделить средства на мост между Шумерлей и Наватами, придется сократить финансирование других важных проектов, например, дорожного строительства.