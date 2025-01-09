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Ледовая переправа свяжет Нижегородскую область и Чувашию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 января, ФедералПресс. На границе Нижегородской области и Чувашской Республики планируется открыть автомобильную ледовую переправу через реку Сура. Она будет соединять поселок Наваты в Пильнинском районе и город Шумерля.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В зимний период на водных объектах Нижегородской области планируется к открытию 1 автомобильная ледовая переправа на реке Сура по маршруту: п. Наваты — г. Шумерля. Учитывайте это и не подвергайте себя риску», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

При этом в других местах Нижегородской области проезд по льду будет запрещен.

Вопрос организации переправы в этом месте давно волнует жителей Чувашии. Глава республики Олег Николаев во время прямой линии в декабре отметил, что строительство моста — это дорогостоящий проект. Если выделить средства на мост между Шумерлей и Наватами, придется сократить финансирование других важных проектов, например, дорожного строительства.

Поэтому пока жители вынуждены пользоваться наплавным мостом летом и ледовой переправой зимой.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области намерены ввести ограничения на время продажи алкогольной продукции.

МЧС