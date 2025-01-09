Аферисты похитили у жителей Иркутской области 7 миллионов в праздничные дни

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, самую крупную сумму за прошедшие дни 2025 года потеряла жительница Ангарска — причём, при весьма необычных обстоятельствах. Через интернет она познакомилась с мужчиной, который в ходе общения ненавязчиво предложил ей зарабатывать на инвестициях. Он убедил даму в том, что это легко и очень выгодно, и предложил связаться с менеджером инвесткомпании.