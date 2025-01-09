Аферисты похитили у жителей Иркутской области 7 миллионов в праздничные дни

За период новогодних праздников жители Иркутской области перевели телефонным мошенникам около 7 миллионов рублей. От действий злоумышленников в первые дни Нового года пострадали 10 человек. Причём, 2 из них стали жертвами подставных инвесторов, ещё 5 приобрели несуществующий товар на интернет-площадках.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, самую крупную сумму за прошедшие дни 2025 года потеряла жительница Ангарска — причём, при весьма необычных обстоятельствах. Через интернет она познакомилась с мужчиной, который в ходе общения ненавязчиво предложил ей зарабатывать на инвестициях. Он убедил даму в том, что это легко и очень выгодно, и предложил связаться с менеджером инвесткомпании.
В мессенджере ангарчанка вскоре получила звонок от лжеброкера, который рассказал, какую программу для заработка установить, а затем предложил внести первый взнос. Впоследствии якобы для увеличения заработка аферисты убедили её оформить кредит. В общей сложности потерпевшая перевела на счета злоумышленников 3,7 миллиона рублей. Неладное она заподозрила только, когда не смогла вывести средства.