Стало известно, с кем и когда хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет в январе 2025 года

Прошедший год для «СКА-Нефтяника», как и ожидалось, вновь выдался непростым. Как тут не вспомнить старую поговорку про «бойтесь своих желаний»? Еще при первом явлении Михаила Юрьева, когда дримтим хабаровского СКА катком, разбрызгивая ледяную крошку, прокатывался по всем командам Суперлиги, некоторые болельщики сетовали, что интерес пропал — наши выигрывают постоянно, и хотели, чтобы в чемпионат вернулась интрига. Поздравляю, она, правда, учитывая реалии федерации, таки вернулась. Сейчас можно только с уверенностью предсказать, что хабаровчане попадут в плей-офф чемпионата. А уж как сложится борьба за подиум, знают только полубоги на Олимпе ХСМ.
Предыдущий год «СКА-Нефтяник» завершил на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге, набрав 30 очков — столько же, сколько и московское «Динамо», но имея лучшую разницу побед и поражений, чем «бело-голубые». У хабаровского СКА за 13 игр 10 побед и три поражения. Последнее в Нижнем Новгороде было самым обидным, поскольку такого от одной из сильнейших по составу команд Суперлиги никто не ожидал. Впрочем, это спорт, и избежать поражения от соперника, который, может, и слабее, но готов лучше, иногда не получается. Даже в золотые годы армейцы проигрывали. В данном случае подвела погода и открытый лед, от которого хабаровчане, играющие в закрытой арене, давно отвыкли.
Что касается перспектив к финалу регулярного чемпионата подняться повыше, обогнав амбициозный «Водник» или непобедимый в последних сезонах «Кузбасс», то надеяться на это не стоит. Скорее, можно опуститься немного ниже, поменявшись местами с «Динамо» или даже «Стартом» — благо тот отстает всего на три очка. Это не смертельно — в плей-офф армейцы все равно выйдут, вот только первые матчи будут не такими простыми, и есть шанс вылететь из борьбы за медали в самом начале. Но разве так уже не бывало? Правда, в Кубке, так что не привыкать. Ну что ж, смотреть русский хоккей стало действительно немного интереснее. Этим и займемся, до весны осталось не так много времени.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «СКА-НЕФТЯНИКА» В ЯНВАРЕ 2025 ГОДА
9 января, четверг. «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник». Иркутск. Начало игры в 14:00 по московскому времени (в 21:00 по хабаровскому).
15 января, среда. «СКА-Нефтяник» — «Енисей». Хабаровск. Начало игры в 12:00 по московскому времени (в 19:00 по хабаровскому).
18 января, суббота. «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс». Хабаровск. Начало матча в 6:00 по московскому времени (в 13:00 по хабаровскому).
30 января, четверг. «СКА-Уральский Трубник» — «СКА-Нефтяник». Первоуральск. Начало игры в 17:00 (31 января в 0:00 по хабаровскому).
Жирным шрифтом выделены домашние матчи команды.