Стало известно, с кем и когда хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет в январе 2025 года

Что касается перспектив к финалу регулярного чемпионата подняться повыше, обогнав амбициозный «Водник» или непобедимый в последних сезонах «Кузбасс», то надеяться на это не стоит. Скорее, можно опуститься немного ниже, поменявшись местами с «Динамо» или даже «Стартом» — благо тот отстает всего на три очка. Это не смертельно — в плей-офф армейцы все равно выйдут, вот только первые матчи будут не такими простыми, и есть шанс вылететь из борьбы за медали в самом начале. Но разве так уже не бывало? Правда, в Кубке, так что не привыкать. Ну что ж, смотреть русский хоккей стало действительно немного интереснее. Этим и займемся, до весны осталось не так много времени.