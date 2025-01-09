2719 воронежцев за неделю заболели гриппом и ОРВИ

За первую неделю нового года в поликлиники Воронежской области с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа обратились 2719 человек. Среди них было 1672 детей в возрасте до 14 лет.
По данным лабораторного исследования взятых у пациентов материалов, пока в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. В единичных случаях выявляют вирусы гриппа A и В.
Эпидемиологи напоминают о важности соблюдения мер профилактики. В местах массового скопления людей необходимо использовать медицинские маски; часто и тщательно мыть руки; пользоваться любыми доступными антисептическими средствами для обработки рук; чаще бывать на свежем воздухе.