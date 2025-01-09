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2719 воронежцев за неделю заболели гриппом и ОРВИ

Среди них больше половины детей.

Источник: Комсомольская правда

За первую неделю нового года в поликлиники Воронежской области с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа обратились 2719 человек. Среди них было 1672 детей в возрасте до 14 лет.

По данным лабораторного исследования взятых у пациентов материалов, пока в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. В единичных случаях выявляют вирусы гриппа A и В.

Эпидемиологи напоминают о важности соблюдения мер профилактики. В местах массового скопления людей необходимо использовать медицинские маски; часто и тщательно мыть руки; пользоваться любыми доступными антисептическими средствами для обработки рук; чаще бывать на свежем воздухе.

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