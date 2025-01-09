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Старейшими жителелями Ростова признаны женщины 104 и 105 лет

Власти рассказали, сколько столетних горожан проживает в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове самыми возрастными жителями в ушедшем году признаны три женщины: двум — 104 года и одной 105 лет. Всего же вековой рубеж перешагнули 65 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в городском Управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ.

Пенсионеры проживают в Ворошиловском, Ленинском и Пролетарском районах города. Большинство из них — с родными, трое — в социальном учреждении. У каждого за плечами богатая трудовая биография: фармацевта, рабочего автомобильного завода, сотрудника издательства, швеи, инженера, телефонистки, учителя, сварщика, геодезиста, медика, экономиста, пекаря, бухгалтера и других профессий. Кроме того, все ростовские долгожители являются ветеранами Великой Отечественной войны.