Горожане могут сдать на переработку хвойные деревья

В Казани с 13 по 31 января пройдет экологическая акция «Елки-палки». Ее участники смогут сдать на переработку хвойные деревья, сообщили в УК «ПЖКХ».
Собранные ели, сосны и пихты будут переработаны в щепу и использованы при благоустройстве города.
Адреса пунктов приема деревьев.
Авиастроительный.
ул. Копылова, 1б ул. Ленинградская, 27.
Вахитовский.
ул. Чехова, 2.
Кировский.
ул. Краснококшайская, 150/5.
Московский.
ул. Шамиля Усманова, 1 ул. Васильченко, 6.
Ново-Савиновский.
ул. Адоратского, 21а корп.2.
Приволжский.
ул. Зорге, 75 ул. Фучика, 64 корп.1.
Советский.
ул. Разведчика Ахмерова, 7 между домами № 3 и № 8 по ул. Азата Аббасова Сибирский тракт, 13 ул. Закиева, 10.
Акция проводится мэрией Казани и УК «ПЖКХ» совместно с проектом «Чистые игры — Татарстан». Дополнительную информацию можно узнать в Telegram-боте @elky_palki_bot.
Напомним, в прошлом году казанцы сдали на переработку свыше 2,5 тыс. хвойных растений.