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Горожане могут сдать на переработку хвойные деревья

Пункты приема будут работать до конца января.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани с 13 по 31 января пройдет экологическая акция «Елки-палки». Ее участники смогут сдать на переработку хвойные деревья, сообщили в УК «ПЖКХ».

Собранные ели, сосны и пихты будут переработаны в щепу и использованы при благоустройстве города.

Адреса пунктов приема деревьев.

Авиастроительный.

ул. Копылова, 1б ул. Ленинградская, 27.

Вахитовский.

ул. Чехова, 2.

Кировский.

ул. Краснококшайская, 150/5.

Московский.

ул. Шамиля Усманова, 1 ул. Васильченко, 6.

Ново-Савиновский.

ул. Адоратского, 21а корп.2.

Приволжский.

ул. Зорге, 75 ул. Фучика, 64 корп.1.

Советский.

ул. Разведчика Ахмерова, 7 между домами № 3 и № 8 по ул. Азата Аббасова Сибирский тракт, 13 ул. Закиева, 10.

Акция проводится мэрией Казани и УК «ПЖКХ» совместно с проектом «Чистые игры — Татарстан». Дополнительную информацию можно узнать в Telegram-боте @elky_palki_bot.

Напомним, в прошлом году казанцы сдали на переработку свыше 2,5 тыс. хвойных растений.

экология