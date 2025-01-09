Домашняя кошка с бешенством выявлена в Лыскове

Напомним, что владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней. В связи с напряжённой ситуацией по бешенству Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует провести профилактическую вакцинацию собак и кошек от бешенства в любом ветеринарном учреждении Нижегородской области. В госучреждениях вакцинация проводится бесплатно.