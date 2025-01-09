Раскрыто число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области

Утром 5 января, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки, задействовав два танка, машину для разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин.