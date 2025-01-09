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Раскрыто число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области

Во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

Источник: Life.ru

По информации источника, за последние сутки в российский плен сдались четверо солдат ВСУ.

Также ТАСС отмечает, что более половины личного состава 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области составляют заключенные.

Утром 5 января, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки, задействовав два танка, машину для разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин.