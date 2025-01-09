В Казани наблюдаются сильные снегопады

С 9 часов утра в городе фиксируются интенсивные снегопады. При этом снег идет вместе с дождем, что делает пребывание на улице «неприятным и ужасным». На дорогах наблюдаются трудные условия из-за снежной кашицы и заносов. Пробки оценены в три балла. На тарифах такси погодные условия сказались мало: за уже привычные маршруты агрегатор запрашивает стандартную сумму в 250−500 рублей.