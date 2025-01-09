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Эпидемиолог Новосёлов поддержал масочный режим из-за метапневмовируса в КНР

В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку заболеваемости.

Источник: МК

Новосибирский эпидемиолог Яков Новосёлов поддержал введение масочного режима из-за метапневмовируса, который распространяется в Китае. По словам специалиста, вирус не новый, но здоровье необходимо защищать.

Об этом он рассказал в беседе с «Сиб.фм».

Как отметил Новосёлов, метапневмовирус является одной из причин развития ОРВИ и похож на грипп. Он вызывает насморк, поражает дыхательные пути, может привести к пневмонии. Портал цитирует эпидемиолога: «Смертность от него фиксируется ежегодно, но нет данных, что он мутировал или стал опаснее».

Тем не менее, ношение масок лишним не будет, уверен специалист. Цитата: «Это разумный подход, который оправдан для защиты здоровья».

В последние две недели сотрудники Роспотребнадзора фиксируют увеличение числа больных метапневмовирусом в Китае и других странах, например, Казахстане (более 30 случаев с октября 2024 года).

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