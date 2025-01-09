Эпидемиолог Новосёлов поддержал масочный режим из-за метапневмовируса в КНР

Как отметил Новосёлов, метапневмовирус является одной из причин развития ОРВИ и похож на грипп. Он вызывает насморк, поражает дыхательные пути, может привести к пневмонии. Портал цитирует эпидемиолога: «Смертность от него фиксируется ежегодно, но нет данных, что он мутировал или стал опаснее».