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Воронежцам посоветовали, как поступать с елками после праздников

Специальные места для сбора и утилизации хвойных деревьев после праздников уже готовят в Воронеже и области.

Источник: Freepik

Как отмечают специалисты, после того, как вы решили разобрать праздничное дерево, не выносите его на площадку с мусорными баками — таким образом вы только будете перегружать систему вывоза бытового мусора.

Обязательно очистите дерево от мишуры и всех игрушек, потому что со специализированных площадок деревья будут вывозить в том числе и на корм животным в зоопарке.

Не выбрасывайте ели и сосны прямо рядом с домами и на проезжую часть, не оставляйте в подъездах. Если специализированных площадок для сбора хвойных деревьев поблизости не нашлось, выбросьте елочку в контейнер для крупногабаритного и строительного мусора.