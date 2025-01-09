Воронежцам посоветовали, как поступать с елками после праздников

Не выбрасывайте ели и сосны прямо рядом с домами и на проезжую часть, не оставляйте в подъездах. Если специализированных площадок для сбора хвойных деревьев поблизости не нашлось, выбросьте елочку в контейнер для крупногабаритного и строительного мусора.