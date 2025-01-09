Воронежцам посоветовали, как поступать с елками после праздников

Как отмечают специалисты, после того, как вы решили разобрать праздничное дерево, не выносите его на площадку с мусорными баками — таким образом вы только будете перегружать систему вывоза бытового мусора.
Обязательно очистите дерево от мишуры и всех игрушек, потому что со специализированных площадок деревья будут вывозить в том числе и на корм животным в зоопарке.
Не выбрасывайте ели и сосны прямо рядом с домами и на проезжую часть, не оставляйте в подъездах. Если специализированных площадок для сбора хвойных деревьев поблизости не нашлось, выбросьте елочку в контейнер для крупногабаритного и строительного мусора.