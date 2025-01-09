Хабаровск получит новый парк благодаря договорённостям Демешина

В Хабаровске возле арены «Ерофей» будет создан новый парк благодаря сотрудничеству региона со «Сбером». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Ранее глава края провёл встречу с председателем отделения банка по ДФО Андреем Черкашиным. Как было отмечено в ходе беседы, финансовый конгломерат активно участвует в реализации инвестиционных и социальных проектов на территории края. Одним из таких станет создание парка, который будет украшать региональную столицу.
«Парк очень ждут жители близлежащего микрорайона, да и все горожане — ведь сюда приезжают семьями, чтобы заняться спортом и просто прогуляться вдоль Амура», — отметил Демешин.
Уже разработана предварительная концепция благоустройства территории. Начало строительства намечено на весну.