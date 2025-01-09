Хабаровск получит новый парк благодаря договорённостям Демешина

Ранее глава края провёл встречу с председателем отделения банка по ДФО Андреем Черкашиным. Как было отмечено в ходе беседы, финансовый конгломерат активно участвует в реализации инвестиционных и социальных проектов на территории края. Одним из таких станет создание парка, который будет украшать региональную столицу.