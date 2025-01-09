В Ростовской области перевозчик решил отсудить у районных властей 2,8 млн рублей

В Ростовской области транспортная компания будет судиться с администрацией Азовского района. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда региона.
По открытым данным, иск на 2,8 млн рублей поступил 10 декабря 2024 года. Основное требование в заявлении касалось «признания прав собственности», о чем именно идет речь, в документации суда не уточняется.
Материалы к рассмотрению приняли 16 декабря, а предварительное заседание назначили на 13 января 2025 года. До этого момента ответчик должен представить отзыв на поступившие претензии и свои доказательства.