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В Ростовской области перевозчик решил отсудить у районных властей 2,8 млн рублей

Транспортная компания подала в суд на власти Азовского района Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области транспортная компания будет судиться с администрацией Азовского района. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда региона.

По открытым данным, иск на 2,8 млн рублей поступил 10 декабря 2024 года. Основное требование в заявлении касалось «признания прав собственности», о чем именно идет речь, в документации суда не уточняется.

Материалы к рассмотрению приняли 16 декабря, а предварительное заседание назначили на 13 января 2025 года. До этого момента ответчик должен представить отзыв на поступившие претензии и свои доказательства.