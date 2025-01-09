В Воронеже изменился график работы бесплатного катка на Адмиралтейке

В четверг и пятницу, 9 и 10 января, бесплатный каток на Адмиралтейской площади в Воронеже будет работать по графику будней. Ледовая площадка откроется с 12:00, а не с 10:00, как в выходные и праздничные дни. Расписание сеансов катание в будни следующее: