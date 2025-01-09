В Воронеже изменился график работы бесплатного катка на Адмиралтейке

В четверг и пятницу, 9 и 10 января, бесплатный каток на Адмиралтейской площади в Воронеже будет работать по графику будней. Ледовая площадка откроется с 12:00, а не с 10:00, как в выходные и праздничные дни. Расписание сеансов катание в будни следующее:
- с 12:00 до 13:30 (перерыв — 45 минут),
- с 14:15 до 15:45 (перерыв — 45 минут),
- с 16:30 до 18:00 (перерыв — 45 минут),
- с 18:45 до 20:15 (перерыв — 45 минут),
- с 21:00 до 22:00.
График работы катка по выходным представлен в материале РИА «Воронеж».
Ранее стало известно, что уже в следующем сезоне будет проработан вопрос установки системы электронного пропуска и создан сайт катка на Адмиралтейской площади, на котором будет доступна электронная запись.
Воронежцам стоит учитывать, что при дожде каток закрывается из-за технической невозможности обслуживания площадки. Так, в частности, случилось на Рождество, 7 января.