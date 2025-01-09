Суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске

Мировой суд Заельцовского района Новосибирска закрыл уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который летом прошлого года протаранил семь автомобилей — мужчину обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества, однако позже действия были переквалифицированы как уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.