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Прикладывал пачку к терминалу: новосибирец пытался рассчитаться за водку сигаретами

Сибиряк недоумевал, почему оплата не проходит.

Источник: Reuters

В Новосибирске мужчина ошарашил продавцов магазина необычным способом оплаты. Об этом сообщили сотрудники АБ «Гвардия» 9 января.

Представление иллюзиониста развернулось в Заельцовском районе на улице Перевозчикова 4 января. Мужчина решил растянуть празднование Нового года и подвыпивший пошел в магазин за водкой. Подойдя к терминалу, он попытался расплатиться за горячительный напиток, правда, оплата все не проходила.

А тем временем продавцы наблюдали за сибиряком и недоумевали, почему он прикладывает к терминалу пачку сигарет. Сотрудники вызвали на место ГБРовцев, чтобы те раскрыли секрет фокуса.

Приехав, охранники решили не ждать завершения представления и просто вывели несостоявшегося волшебника на улицу без водки.

Арина ВЛАСЕНКО.