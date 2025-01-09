Прикладывал пачку к терминалу: новосибирец пытался рассчитаться за водку сигаретами

Представление иллюзиониста развернулось в Заельцовском районе на улице Перевозчикова 4 января. Мужчина решил растянуть празднование Нового года и подвыпивший пошел в магазин за водкой. Подойдя к терминалу, он попытался расплатиться за горячительный напиток, правда, оплата все не проходила.