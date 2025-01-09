Психолог объяснила, как пережить первый рабочий день после новогодних праздников

Ранее россиянам рассказали, как без слёз и истерик вернуть ребёнка в школу после новогодних каникул. В первую очередь надо восстановить режим дня, чтобы школьник ложился спать и вставал в одно время независимо от того, будний это день или выходной. Кроме того, можно в игровой форме позаниматься с ребёнком учёбой. Родителям необходимо следить за своим тоном и не повышать на школьника голос. Только спокойные разговоры приведут к результату.