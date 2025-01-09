В Минске суд признал экстремистскими сайт и соцсети ресурса Petitions.by

В сообщении сказано, что суд Центрального района Минска 30 декабря 2024 года принял решение признать информационную продукцию названного интернет-ресурса, а также ее аналоги в социальных сетях, экстремистскими. Кроме того, аналогичное решение было принято и в отношении телеграм-чата «Клуб Комментаторов Petitions.by».