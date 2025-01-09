Разработано оборудование для выращивания искусственных кровеносных сосудов

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Оборудование для выращивания искусственных кровеносных сосудов создал студент Новосибирского государственного технического университета. Устройство позволяет создавать сосуды для хирургических операций методом электроформирования, сообщила пресс-служба вуза.
«Для изготовления сосудов используется полимер, который дозируется в поле с высоким электрическим напряжением. Такой метод доказал практическую эффективность, в результате были получены прототипы сосудов необходимого диаметра от 0,7 до 3 см — оптимального для хирургических вмешательств», — рассказал автор разработки Константин Кузьмин. Он уточнил, что его способ изготовления сосудов дешевле и проще существующих, поэтому может быть распространен в медицине.
Оборудование представляет собой высоковольтную установку (15−20 кВ) на основе обновленного коллектора в виде цилиндра с зубьями, на которые намотаны токопроводящие нити. В вузе уточнили, что в разработке сделан акцент на использовании биосовместимых материалов. Так, сосуды из нановолокон облегчают заживление имплантированных сосудов и сокращают время операции.
Сейчас готовы прототипы сосудов, в ближайшее время автор намерен выявить зависимости характеристик материала от параметров установки.