Разработано оборудование для выращивания искусственных кровеносных сосудов

«Для изготовления сосудов используется полимер, который дозируется в поле с высоким электрическим напряжением. Такой метод доказал практическую эффективность, в результате были получены прототипы сосудов необходимого диаметра от 0,7 до 3 см — оптимального для хирургических вмешательств», — рассказал автор разработки Константин Кузьмин. Он уточнил, что его способ изготовления сосудов дешевле и проще существующих, поэтому может быть распространен в медицине.