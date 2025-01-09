Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Списать пени при оплате долга за отопление и горячую воду пообещали воронежцам

Компания «Квадра» запустила акцию, в ходе которой задолжавшие за коммунальные услуги горожане смогут списать пени. Под условия попадают только физлица.

Источник: AP 2024

Согласно правилам акции, воронежцам нужно оплатить задолженность за последний расчетный месяц за горячую воду и отопление, тогда пени спишутся автоматически. Воспользоваться возможностью погасить долг без лишних расходов потребители «Квадры» могут до 30 июня.

Подробнее об акции «Погаси долги без пени!» можно узнать на сайте энергогенерирующей компании, по телефону +7 (473) 205−02−50 и лично в центрах обслуживания.

Подобные акции воронежские поставщики коммунальных ресурсов, к слову, проводят не впервые.

Ранее расплатиться с долгами без лишних начислений горожанам также предлагали «ТНС-Энерго» и «РВК-Воронеж».

ЖКХ