Списать пени при оплате долга за отопление и горячую воду пообещали воронежцам

Согласно правилам акции, воронежцам нужно оплатить задолженность за последний расчетный месяц за горячую воду и отопление, тогда пени спишутся автоматически. Воспользоваться возможностью погасить долг без лишних расходов потребители «Квадры» могут до 30 июня.