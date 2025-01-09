Списать пени при оплате долга за отопление и горячую воду пообещали воронежцам

Согласно правилам акции, воронежцам нужно оплатить задолженность за последний расчетный месяц за горячую воду и отопление, тогда пени спишутся автоматически. Воспользоваться возможностью погасить долг без лишних расходов потребители «Квадры» могут до 30 июня.
Подробнее об акции «Погаси долги без пени!» можно узнать на сайте энергогенерирующей компании, по телефону
Подобные акции воронежские поставщики коммунальных ресурсов, к слову, проводят не впервые.
Ранее расплатиться с долгами без лишних начислений горожанам также предлагали «ТНС-Энерго» и «РВК-Воронеж».