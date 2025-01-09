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Переправа на Ольхон может в этом году не открыться

В настоящее время обстановка на водных объектах остается одной из самых сложных за последние несколько лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов рассказал о гидрологической обстановке в регионе. По его словам, на сегодняшний день она остается одной из самых сложных за последние несколько лет из-за колебаний среднесуточных температур. Он также не исключает вероятность, что в текущем году переправа на Ольхон может не открыться вовсе, пишет ИА IrkutskMedia.

«С учетом того, что лед достаточно тонкий, работ по организации и оборудованию переправ на Ольхон пока не ведется. Они будут организованы с учетом прогноза и при наличии достаточной толщины льда», — рассказал Андрей Карепов.

МЧС