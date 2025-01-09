Переправа на Ольхон может в этом году не открыться

Начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов рассказал о гидрологической обстановке в регионе. По его словам, на сегодняшний день она остается одной из самых сложных за последние несколько лет из-за колебаний среднесуточных температур. Он также не исключает вероятность, что в текущем году переправа на Ольхон может не открыться вовсе, пишет ИА IrkutskMedia.