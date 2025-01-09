Более 1 500 домов в Омске получат газовое отопление в 2025 году

В этом году планируется перевести 1 500 частных домовладений, что позволит жителям получить возмещение затрат на сумму до 212 тысяч рублей.
Проект направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества воздуха в частном секторе. С момента начала программы более 3 500 домов уже перешли на газовое отопление, что положительно сказалось на экологической ситуации в городе.
Омичи, желающие участвовать в программе или узнать подробнее о возможности получения финансирования, могут обратиться в свои окружные администрации. Консультации предоставляются по вопросам участия и необходимых этапов перехода на экологически чистый вид отопления.
Ранее мы сообщали, что власти Омской области направили свыше 850 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишимского района.