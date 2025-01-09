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Более 1 500 домов в Омске получат газовое отопление в 2025 году

В Омске в 2025 году продолжится реализация федерального проекта «Чистый воздух», который направлен на переход частных домов от угольного к газовому отоплению.

Источник: AP 2024

В этом году планируется перевести 1 500 частных домовладений, что позволит жителям получить возмещение затрат на сумму до 212 тысяч рублей.

Проект направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества воздуха в частном секторе. С момента начала программы более 3 500 домов уже перешли на газовое отопление, что положительно сказалось на экологической ситуации в городе.

Омичи, желающие участвовать в программе или узнать подробнее о возможности получения финансирования, могут обратиться в свои окружные администрации. Консультации предоставляются по вопросам участия и необходимых этапов перехода на экологически чистый вид отопления.

Ранее мы сообщали, что власти Омской области направили свыше 850 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишимского района.