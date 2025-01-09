Под Уфой полицейские нашли подпольный цех по производству опасной «незамерзайки»

В деревне Николаевке Уфимского района нашли цех по производству опасной «незамерзайки». Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Выяснилось, что 47-летний организатор цеха использовался опасный для здоровья человека спирт — метил. Во время обыска полицейские изъяли из оборота 2,5 тысячи литров готовой «незамерзайки» и 12 тысяч заготовок.
Также сотрудники МВД выяснили, что на производстве были задействованы два сотрудника, которые приехали из-за рубежа.
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