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Под Уфой полицейские нашли подпольный цех по производству опасной «незамерзайки»

Его организовал 47-летний мужчина в деревне Николаевка.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Николаевке Уфимского района нашли цех по производству опасной «незамерзайки». Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Выяснилось, что 47-летний организатор цеха использовался опасный для здоровья человека спирт — метил. Во время обыска полицейские изъяли из оборота 2,5 тысячи литров готовой «незамерзайки» и 12 тысяч заготовок.

Также сотрудники МВД выяснили, что на производстве были задействованы два сотрудника, которые приехали из-за рубежа.

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