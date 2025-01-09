Прогноз подтверждается. Рост заболеваемости ОРИ ожидается в конце января — начале февраля

«Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января — февраль. Это стандартная ситуация, к которой мы возвращаемся в послеэпидемический период», — сказала Светлана Нечай.
По ее словам, сейчас Беларусь находится в благоприятном эпидемиологическом периоде. Заболеваемость в последнюю неделю на 25% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Тенденция к снижению наблюдается на протяжении последних трех недель.
В структуре возбудителей, которые в настоящее время вызывают заболеваемость респираторными инфекциями, превалируют негриппозные вирусы: парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус. Кроме того, присутствует бактериальная флора — микоплазма пневмонии.
В Минздраве добавили, что вакцинация против гриппа доступна на бесплатной и платной основе. Люди, которые до настоящего времени не получили вакцинацию от гриппа, особенно относящиеся к группам риска (дети в возрасте от шести месяцев до трех лет, дети от трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения), могут сделать прививку в организациях здравоохранения по месту жительства.