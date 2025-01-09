Прогноз подтверждается. Рост заболеваемости ОРИ ожидается в конце января — начале февраля

В Минздраве добавили, что вакцинация против гриппа доступна на бесплатной и платной основе. Люди, которые до настоящего времени не получили вакцинацию от гриппа, особенно относящиеся к группам риска (дети в возрасте от шести месяцев до трех лет, дети от трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения), могут сделать прививку в организациях здравоохранения по месту жительства.