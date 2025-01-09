США отказались от выплаты взноса в WADA за 2024 год

WADA — независимая организация, занимающаяся координацией борьбы с допингом в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство утратило данные об открытых делах и результатах тестирования перед Олимпиадой в Париже, которая прошла летом 2024 года. Из-за этой утраты на Игры могли попасть спортсмены, подозреваемые в употреблении запрещенных веществ.