Сроки ввода синхротрона СКИФ под Новосибирском перенесены на 2025 год

Об этом стало известно из официального документа.
Согласно обновлённому соглашению, сроки выполнения работ, включая поставку оборудования и оказание услуг, были скорректированы до 31 декабря 2025 года. Это также затрагивает возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов.
Как сообщалось ранее, с предложением о переносе сроков ввода СКИФа на один год выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Ведомство обосновало необходимость данного шага задержками в согласовании параметров синхротронного излучения четвёртого поколения, что привело к отсрочке проектирования на год. Кроме того, ограничения на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения в результате зарубежных санкций также повлияли на корректировку проектной документации и замену инженерного оборудования.
Согласно обновлённому плану, запуск установки с шестью станциями первой очереди намечен на конец 2025 года, а начало экспериментальных работ — на 2026 год.
По информации агентства «Интерфакс», первоначальная стоимость строительства ЦКП «СКИФ» составляла 37,1 миллиарда рублей, однако на сегодняшний день общая стоимость проекта превысила 50 миллиардов рублей.