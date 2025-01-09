Сроки ввода синхротрона СКИФ под Новосибирском перенесены на 2025 год

Как сообщалось ранее, с предложением о переносе сроков ввода СКИФа на один год выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Ведомство обосновало необходимость данного шага задержками в согласовании параметров синхротронного излучения четвёртого поколения, что привело к отсрочке проектирования на год. Кроме того, ограничения на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения в результате зарубежных санкций также повлияли на корректировку проектной документации и замену инженерного оборудования.