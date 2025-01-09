Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сроки ввода синхротрона СКИФ под Новосибирском перенесены на 2025 год

Правительство Российской Федерации внесло изменения в сроки строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Источник: ЦКП «СКИФ»

Об этом стало известно из официального документа.

Согласно обновлённому соглашению, сроки выполнения работ, включая поставку оборудования и оказание услуг, были скорректированы до 31 декабря 2025 года. Это также затрагивает возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов.

Как сообщалось ранее, с предложением о переносе сроков ввода СКИФа на один год выступило Министерство науки и высшего образования РФ. Ведомство обосновало необходимость данного шага задержками в согласовании параметров синхротронного излучения четвёртого поколения, что привело к отсрочке проектирования на год. Кроме того, ограничения на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения в результате зарубежных санкций также повлияли на корректировку проектной документации и замену инженерного оборудования.

Согласно обновлённому плану, запуск установки с шестью станциями первой очереди намечен на конец 2025 года, а начало экспериментальных работ — на 2026 год.

По информации агентства «Интерфакс», первоначальная стоимость строительства ЦКП «СКИФ» составляла 37,1 миллиарда рублей, однако на сегодняшний день общая стоимость проекта превысила 50 миллиардов рублей.

наука
строительство