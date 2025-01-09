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Известны подробности жуткого ДТП с автобусом в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал об аварии с участием пассажирского транспорта на проспекте Карла Маркса в Омске. Омские правоохранители в четверг, 9 декабря 2025 года, раскрыли подробности инцидента.

Источник: ГУ МВД

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Витц”, женщина 1989 г. р., двигаясь по проспекту Карла Маркса, в районе строения № 18 при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному пассажирскому автобусу ПАЗ (маршрут № 335 “пр. Губкина — ул. 1-го Мая”) под управлением мужчины 1976 г. р. После столкновения автобус наехал на опору электропередач», — рассказали в ведомстве.

В момент жуткого, по мнению автора, ДТП в салоне автобуса находились 16 пассажиров, трем из которых понадобилась медицинская помощь: 38-летнему мужчине, 59-летней и 49-летней женщинам.

По факту аварии проводится проверка.

Отметим, что страхователем автобуса, в котором ехали пассажиры, выступает Игорь Петухов.