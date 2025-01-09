Известны подробности жуткого ДТП с автобусом в Омске

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота Витц”, женщина 1989 г. р., двигаясь по проспекту Карла Маркса, в районе строения № 18 при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному пассажирскому автобусу ПАЗ (маршрут № 335 “пр. Губкина — ул. 1-го Мая”) под управлением мужчины 1976 г. р. После столкновения автобус наехал на опору электропередач», — рассказали в ведомстве.