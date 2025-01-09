Пэрис Хилтон потеряла особняк стоимостью $8,4 млн из-за пожаров в Калифорнии

По данным Reuters, погибли не менее пяти человек. ~В Южной Калифорнии — Палисейдсе, Итоне и Херсте — все еще идут пожары, более ста тысяч человек эвакуировались~. Из-за стихийного бедствия более 400 тысяч домов и предприятий в Калифорнии остались без электричества. Пожарные службы и водоснабжение перегружены. По данным губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в тушении заняты более 7,5 тыс. пожарных. Он призвал жителей Южной Калифорнии быть готовыми к эвакуации и прислушиваться к местным властям. Он также распорядился мобилизовать Национальную гвардию штата для помощи пожарным.