Сибирячка из НСО осуждена за кражу через покупки с чужого смартфона

Венгеровский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Риты Безлюдной, признанной виновной в совершении краж с использованием найденного мобильного телефона и чужой банковской карты.
Согласно материалам дела, 27 июня 2024 года в селе Венгерово Безлюдная обнаружила мобильный телефон и присвоила его. Избавившись от сим-карты, она вставила свою и, воспользовавшись приложением «Wildberries», начала совершать покупки. Расплачиваясь привязанной к приложению банковской картой потерпевшей, она приобретала ювелирные изделия, одежду и косметику. При получении заказа в пункте выдачи Wildberries женщина была задержана сотрудниками полиции. Общая сумма причиненного ущерба составила 122 697 рублей.
Суд, приняв во внимание признание вины, раскаяние и смягчающие обстоятельства, назначил Безлюдной наказание в виде 1 года лишения свободы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и 1 года 6 месяцев лишения свободы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Окончательным приговором стало 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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