Сибирячка из НСО осуждена за кражу через покупки с чужого смартфона

Согласно материалам дела, 27 июня 2024 года в селе Венгерово Безлюдная обнаружила мобильный телефон и присвоила его. Избавившись от сим-карты, она вставила свою и, воспользовавшись приложением «Wildberries», начала совершать покупки. Расплачиваясь привязанной к приложению банковской картой потерпевшей, она приобретала ювелирные изделия, одежду и косметику. При получении заказа в пункте выдачи Wildberries женщина была задержана сотрудниками полиции. Общая сумма причиненного ущерба составила 122 697 рублей.