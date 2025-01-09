В Минске родители подростков заплатят 4600 рублей из-за разрисованных баллончиком стен в подъезде дома

В Минске родители подростков заплатят 4600 рублей за рисунки на стене в подъезде. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Подростки разрисовали баллончиком стены в подъезде — родители заплатят 4 600 рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД обратились жильцы одного из домов, расположенных по улице Немига в Минске. Они сообщили о том, что заметили циничные рисунки, а также надписи на стенах одного из подъездов.
Сотрудники милиции выяснили, что рисунки и надписи нанесли при помощи баллончиков двое подростков 14 и 16 лет. Сказано, что баллончики один из несовершеннолетних купил в интернет-магазине. Говорится, что подростки вину признали. Свои действия они объяснили тем, что хотели «закрасить» надписи, которые были сделаны до них.
В милиции сказали, что в отношении несовершеннолетних было заведено уголовное дело за хулиганство. Также уточняется, что помимо привлечения к установленной законом ответственности, они должны будут возместить причиненный ущерб, который составляет более 4600 рублей.
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