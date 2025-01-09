В Минске родители подростков заплатят 4600 рублей из-за разрисованных баллончиком стен в подъезде дома

Сотрудники милиции выяснили, что рисунки и надписи нанесли при помощи баллончиков двое подростков 14 и 16 лет. Сказано, что баллончики один из несовершеннолетних купил в интернет-магазине. Говорится, что подростки вину признали. Свои действия они объяснили тем, что хотели «закрасить» надписи, которые были сделаны до них.