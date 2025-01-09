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Омича хотят посадить за троекратную продажу несуществующего холодильника

Пресс-служба правоохранительных органов Новосибирской области в четверг, 9 января 2025 года, сообщила об уголовном деле по обвинению омича в трех эпизодах «Мошенничества».

Источник: SuperOmsk.ru

В каждом из случаев, по данным полиции, речь шла о реализации схемы с онлайн-продажей товаров.

«С помощью одного из мессенджеров с лжепродавцом связались трое граждан для приобретения товара. В ходе переписки подозреваемый уговорил потерпевших оплатить полную стоимость холодильника, предложив перевести деньги на банковскую карту, привязанную к телефонному номеру. После оплаты злоумышленник сообщал покупателям адреса, где якобы возможно забрать товар», — приводят некоторые подробности уголовного дела в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

Следствие считает, что в каждом из случаев омич сумел заработать на жителях соседнего региона по 3 тысячи рублей, то есть совокупный материальный ущерб по делу составил 9 тысяч рублей.

Позиция предполагаемого мошенника в связи с выдвинутыми обвинениями в преддверии судебного процесса не приводится. Разбирательство назначено в мировом суде.