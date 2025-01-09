Спасатели усилили контроль на реках и водоемах из-за оттепели

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в связи с потеплением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — отметил Петр Бирюков.
На акватории Москвы-реки и городских водоемах регулярно измеряют толщину льда, под особым контролем места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.
Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке — задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот транспорт укомплектован необходимыми средствами спасения и способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью от 50 до 80 километров в час.
Зимой безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там работают свыше 500 специалистов.