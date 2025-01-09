Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели усилили контроль на реках и водоемах из-за оттепели

Москвичей призывают быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в связи с потеплением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», — отметил Петр Бирюков.

На акватории Москвы-реки и городских водоемах регулярно измеряют толщину льда, под особым контролем места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке — задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот транспорт укомплектован необходимыми средствами спасения и способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью от 50 до 80 километров в час.

Зимой безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там работают свыше 500 специалистов.