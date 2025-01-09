Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси. Подробности рассказала заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
— Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января — февраль, — уточнила специалист.
По словам Нечай, это является стандартной ситуацией, к которой возвращаются в послеэпидемический период. Она уточнила, что сейчас страна находится в благоприятном эпидемиологическом периоде, заметив, что заболеваемость в последнюю неделю оказалась на 25% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Специалист добавила, что тенденция к снижению наблюдается на протяжении последних трех дней.
Заместитель министра здравоохранения сообщила, что в структуре возбудителей, вызывающих сейчас заболеваемость респираторными инфекциями, превалируют негриппозные вирусы. Называются респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, аденовирусы, а также вирусы парагриппа. Также есть и бактериальная флора. Речь идет про микоплазм пневмонии.
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