Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси

По словам Нечай, это является стандартной ситуацией, к которой возвращаются в послеэпидемический период. Она уточнила, что сейчас страна находится в благоприятном эпидемиологическом периоде, заметив, что заболеваемость в последнюю неделю оказалась на 25% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Специалист добавила, что тенденция к снижению наблюдается на протяжении последних трех дней.