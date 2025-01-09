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Калининградскую область начали покидать автомобили с европейскими номерами

На таможенных постах Калининградской областной таможни оформлено 71 грузовой и 358 легковых автомобилей на выезд в Польшу и Литву.

Источник: Бизнес-Калининград

На въезд в Россию оформлено 53 большегруза и 247 легковых автомобилей.

Через таможенный пост МАПП Чернышевское проследовало 44 грузовика в Калининградскую область и 44 на выезд в Литву.

таможня