Калининградскую область начали покидать автомобили с европейскими номерами

На въезд в Россию оформлено 53 большегруза и 247 легковых автомобилей.
Через таможенный пост МАПП Чернышевское проследовало 44 грузовика в Калининградскую область и 44 на выезд в Литву.
На таможенных постах Калининградской областной таможни оформлено 71 грузовой и 358 легковых автомобилей на выезд в Польшу и Литву.
На въезд в Россию оформлено 53 большегруза и 247 легковых автомобилей.
Через таможенный пост МАПП Чернышевское проследовало 44 грузовика в Калининградскую область и 44 на выезд в Литву.