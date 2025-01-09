В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

«Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — сказал он.