В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

«Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — сказал он.
Горелов отметил, что с 2010 года доступна тест-система, которая позволяет диагностировать метапневмовирус. Ее разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам ученого, специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты, которые представлены в России в широком арсенале.
В СМИ ранее появилась информация, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.