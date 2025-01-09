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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Источник: Freepik

«Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус», — сказал он.

Горелов отметил, что с 2010 года доступна тест-система, которая позволяет диагностировать метапневмовирус. Ее разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам ученого, специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты, которые представлены в России в широком арсенале.

В СМИ ранее появилась информация, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле.

Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.

медицина
здоровье